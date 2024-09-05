В горсовете Чернигова отреагировали на обыски в кабинете и.о. мэра города

В Черниговском горсовете отреагировали на следственные действия в кабинете и.о. мэра Чернигова Александра Ломака. Пишет УНН со ссылкой на официальный Telegram-каналл пресс-службы Черниговского городского совета.

Детали

В горсовете напомнили, что 5 сентября с 10.30 до 16.30 в помещении Черниговского городского совета происходили следственные действия. В рамках следственных действий был проведен обыск в кабинете и.о. городского головы Чернигова и в помещениях общего отдела городского совета.

В заявлении отмечается, что представители городского совета предоставляют все необходимые документы, большинство из которых размещены на официальном веб-сайте городского совета.

Также в письме прилагается комментарий и.о. мэра Чернигова Александра Ломака:

..в очередной раз осуществляют атаку на городской совет с целью парализовать его работу - говорится в комментарии и.о. мэра Чернигова.

Чиновник видит в этом обыске «продолжение политического давления». Он также отметил, что «запугивают рядовых сотрудников мэрии».

«Традиционно, в сентябре, начинается политический сезон. К сожалению, в Чернигове он начался с обысков и угроз со стороны тех, кто должен бороться против врага, а борется против собственной страны», - говорится в заметке.

Напомним

В Чернигове проводятся обыски в горсовете и других учреждениях из-за незаконного выделения земли под АЗС. Открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением.

