В горсовете Чернигова отреагировали на обыски в кабинете и.о. мэра города
Киев • УНН
В Черниговском горсовете состоялись обыски в кабинете и.о. мэра и других помещениях. И.о. мэра Александр Ломако считает это политическим давлением и попыткой парализовать работу городского совета.
В Черниговском горсовете отреагировали на следственные действия в кабинете и.о. мэра Чернигова Александра Ломака. Пишет УНН со ссылкой на официальный Telegram-каналл пресс-службы Черниговского городского совета.
Детали
В горсовете напомнили, что 5 сентября с 10.30 до 16.30 в помещении Черниговского городского совета происходили следственные действия. В рамках следственных действий был проведен обыск в кабинете и.о. городского головы Чернигова и в помещениях общего отдела городского совета.
В заявлении отмечается, что представители городского совета предоставляют все необходимые документы, большинство из которых размещены на официальном веб-сайте городского совета.
Также в письме прилагается комментарий и.о. мэра Чернигова Александра Ломака:
..в очередной раз осуществляют атаку на городской совет с целью парализовать его работу
Чиновник видит в этом обыске «продолжение политического давления». Он также отметил, что «запугивают рядовых сотрудников мэрии».
«Традиционно, в сентябре, начинается политический сезон. К сожалению, в Чернигове он начался с обысков и угроз со стороны тех, кто должен бороться против врага, а борется против собственной страны», - говорится в заметке.
Напомним
В Чернигове проводятся обыски в горсовете и других учреждениях из-за незаконного выделения земли под АЗС. Открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением.