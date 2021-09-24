У Мінсоцполітики пояснили, хто має право на отримання субсидії

Цитата

“Право на отримання житлових субсидій мають сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У Мінсоцполітики нагадали, що наразі до кінця дії карантину обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї:



обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;



середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства і визначається середньомісячний дохід на одну особу;



дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2021 складає 2189 грн.);



отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.



“Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства”, — пояснюють у Мінсоцполітики.

Доповнення

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що Кабінет міністрів України буде просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. Необхідно ще близько 12 млрд грн на житлові субсидії.



Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 21 вересня підтримала включення до порядку денного проекту закону № 6052 про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо реалізації соціальних заходів — зокрема, щодо збільшення видатків Бюджету-2021 на субсидії — та інфраструктурних проектів.

Нові правила нарахування житлових субсидій почали діяти в Україні з 1 травня.

Відтепер такої допомоги будуть позбавлені люди у разі вартісної покупки на 50 тис. грн, буде братися до уваги, зокрема, купівля громадянами інвалюти, металів, наявність депозитів. Також місцеві комісії не зможуть призначати житлові субсидії в окремих випадках.

Кабінет міністрів 19 травня вирішив призначити субсидію на наступний сезон для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення. І тільки 15 % домогосподарств необхідно буде оновити документи для її отримання (близько 460 тис. домогосподарств).