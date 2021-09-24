В Минсоцполитики объяснили, кто имеет право на получение субсидии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Субсидию имеют право получать семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Цитата
“Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа”, — говорится в сообщении.
Детали
В Минсоцполитики напомнили, что сейчас до конца действия карантина обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи:
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- исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
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- среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;
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- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2021 составляет 2189 грн.)
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- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.
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“После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства”, — объясняют в Минсоцполитики.
Дополнение
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Кабинет министров Украины будет просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. Необходимо еще около 12 млрд грн на жилищные субсидии.
Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 21 сентября поддержала включение в повестку дня проекта закона № 6052 о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” касательно реализации социальных мероприятий — в частности, об увеличении расходов бюджета-2021 на субсидии — и инфраструктурных проектов.
Новые правила начисления жилищных субсидий начали действовать в Украине с 1 мая.
Отныне такой помощи будут лишены люди в случае стоимостной покупки на 50 тыс. грн, будет приниматься во внимание, в частности, покупка гражданами инвалюты, металлов, наличие депозитов. Также местные комиссии не смогут назначать жилищные субсидии в отдельных случаях.
Кабинет министров 19 мая принял решение назначить субсидию на следующий сезон для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств).