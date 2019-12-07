У Мінську сталися сутички під час акції проти інтеграції з Росією

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Під час сьогоднішньої акції на Жовтневій площі в столиці Білорусі Мінську, яка проходить проти "поглибленої інтеграції" Білорусі та Росії, відбулися сутички між маніфестантами і групою "людей у штатському". Про це повідомляє УНН з посиланням на Белорусские новости.