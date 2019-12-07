У Мінську сталися сутички під час акції проти інтеграції з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Під час сьогоднішньої акції на Жовтневій площі в столиці Білорусі Мінську, яка проходить проти "поглибленої інтеграції" Білорусі та Росії, відбулися сутички між маніфестантами і групою "людей у штатському". Про це повідомляє УНН з посиланням на Белорусские новости.
"Після того, як протестувальники попрямували до Палацу республіки, група "людей у штатському" поспішила зайняти сходи і відштовхувала опозиціонерів", - пише видання.
Відзначимо, що під час сутички активісти проти інтеграції з Росією скандували "Ганьба".
За останньою інформацією, близько семисот людей, які протестують проти "поглибленої інтеграції", попрямували з Жовтневої на площу Незалежності. Під час ходи маніфестанти скандували: "Незалежність!".
Нагадаємо, в столиці Білорусі Мінську в суботу, 7 грудня, проходять акції протесту проти інтеграції з Росією на фоні зустрічі президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна.
Як повідомлялося раніше, президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися про "грандіозні плани" щодо реалізації угоди про союзну державу, які, зокрема, передбачають створення єдиного уряду і парламенту Росії і Білорусі.
Після цього Лукашенко заявив, що Білорусь ніколи не увійде до складу будь-якої держави, навіть Росії.
Президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко 7 грудня зустрічаються в Сочі. За даними пресслужби Кремля, серед тем для обговорення - перспективи поглиблення інтеграції в межах союзної держави.