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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102502 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Минске произошли стычки во время акции против интеграции с Россией

В Минске произошли стычки во время акции против интеграции с Россией

Киев  •  УНН

 • 13611 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Во время сегодняшней акции на Октябрьской площади в столице Беларуси Минске, которая проходит против "углубленной интеграции" Беларуси и России, произошли стычки между манифестантами и группой "людей в штатском". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белорусские новости.

"После того, как протестующие направились к Дворцу республики, группа "людей в штатском" поспешила занять ступеньки и отталкивала оппозиционеров", - пишут в издании.

Отметим, что во время стычки активисты против интеграции с Россией скандировали “Позор”.

По последней информации, около семисот человек, протестующих против "углубленной интеграции", направились с Октябрьской на площадь Независимости. Во время шествия манифестанты скандировали: "Независимость!".

Напомним, в столице Беларуси Минске в субботу, 7 декабря, проходят акции протеста против интеграции с Россией на фоне встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о "грандиозных планах" по реализации соглашения о союзном государстве, которые в частности предусматривают создание единого правительства и парламента России и Беларуси.

После этого Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не войдет в состав любого государства, даже России.

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко 7 декабря встречаются в Сочи. По данным пресс-службы Кремля, среди тем для обсуждения - перспективы углубления интеграции в рамках союзного государства.

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