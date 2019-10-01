У Мінську розпочалася зустріч ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Мінську проходить зустріч Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.
"У Мінську проходить зустріч Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - повідомили в дипвідомстві.
Раніше сьогодні в Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
Як повідомляв УНН, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вважає, що сьогоднішнє засідання контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі має прояснити позицію України з приводу "формули Штайнмайєра".