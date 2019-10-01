В Минске началась встреча ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
"В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украина", - сообщили в дипведомстве.
Ранее сегодня в Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как сообщал УНН, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает, что сегодняшнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе должно прояснить позицию Украины по поводу "формулы Штайнмайера".