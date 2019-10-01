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В Кремле озвучили ожидания от заседания контактной группы в Минске

Киев • УНН

 • 14393 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что сегодняшнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе должно прояснить позицию Украины по поводу "формулы Штайнмайера". Об этом он сказал журналистам во вторник, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Кремле озвучили ожидания от заседания контактной группы в Минске

"Мы слышали из Киева различные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о непонимании. Поэтому сегодня, конечно, все ждут, что придет ясность, трансформировалась как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой уход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем", - сказал Песков.

По его словам, возможный отказ украинской стороны подписать "формулу Штайнмайера" существенно затормозит переговоры в Минске.

"Кремль продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы по мере своих возможностей, но конечно, это существенно затормозит весь процесс", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, что будет делать Москва в случае, если Киев будет настаивать на отказе от "формулы Штайнмайера" .

Как сообщал УНН, в Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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