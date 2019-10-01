У Мінську почали засідання робочі підгрупи щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ТКГ щодо Донбасу збиралася в Мінську 18 вересня.
Тоді українська сторона назвала умови, за яких можлива реалізація формули Штайнмайера.