В Минске начали заседание рабочие подгруппы по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее ТКГ по Донбассу собиралась в Минске 18 сентября.
Тогда украинская сторона назвала условия, при которых возможна реализация формулы Штайнмайера.