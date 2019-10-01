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В Минске начали заседание рабочие подгруппы по Донбассу

Киев • УНН

 • 12537 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

В Минске начали заседание рабочие подгруппы по Донбассу

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее ТКГ по Донбассу собиралась в Минске 18 сентября. 

Тогда украинская сторона назвала условия, при которых возможна реализация формулы Штайнмайера.

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