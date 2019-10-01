В Минске начали заседание рабочие подгруппы по Донбассу

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее ТКГ по Донбассу собиралась в Минске 18 сентября.

Тогда украинская сторона назвала условия, при которых возможна реализация формулы Штайнмайера.