У Кремлі озвучили очікування від засідання контактної групи в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що сьогоднішнє засідання контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі має прояснити позицію України щодо "формули Штайнмайєра". Про це він сказав журналістам у вівторок, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми чули з Києва різні заяви щодо попередньої відмови. Говорилося і про технічну помилку, і про нерозуміння. Тому сьогодні, звичайно, всі чекають, що настане ясність, трансформувалася якось попередня позиція української сторони, чи підтверджує українська сторона свій відхід від попередніх домовленостей або, навпаки, коригує своє підтвердження попередніх зобов'язань. Тому сьогодні ми саме це і очікуємо", - сказав Пєсков.
За його словами, можлива відмова української сторони підписати "формулу Штайнмайєра" істотно загальмує переговори в Мінську.
"Кремль продовжить пошуки шляхів вирішення цієї внутрішньоукраїнського проблеми в міру своїх можливостей, але звичайно, це істотно загальмує весь процес", - сказав представник Кремля, відповідаючи на питання журналістів, що робитиме Москва в разі, якщо Київ наполягатиме на відмові від "формули Штайнмайєра ".
Як повідомляв УНН, в Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.