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У Мінкульті Польщі заявили, що демонтаж пам'ятника УПА є законним

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Демонтаж пам'ятника УПА у Грушовичах біля Перемишля є законним. Про це повідомили у Міністерстві культури та національної спадщини Польщі, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

У Мінкульті Польщі заявили, що демонтаж пам'ятника УПА є законним

“Демонтаж незаконно встановленого у 1994 році пам’ятника УПА на муніципальному кладовищі у Грушовичах неподалік Перемишля є законним”, — повідомили у польському Мінкульті.

У відомстві відзначили, що пам’ятник зведений із порушенням чинного у Польщі законодавства, без отримання відповідних дозволів від місцевої влади.

“Демонтаж незаконно встановленого пам’ятника відбувся відповідно до чинного законодавства. Рішення війта (гміни Стубно — ред.) прийнято згідно із законом від 8 березня 1990 року про самоврядування гмін. Таким чином, ця акція була проведена у відповідності до закону, хоча для деяких представників української сторони цей факт, можливо, важко прийняти, особливо напередодні відзначення річниці операції "Вісла"”, — йдеться у повідомленні Мінкульта.

У відомстві додали, що “проти пам’ятника у тій формі виступала Рада охорони пам’яті боротьби та мучеництва, з якою також встановлення пам’ятника не консультувалося”.

“Українській стороні — Державній міжвідомчій комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті міністрів України — неодноразово були направлені листи про заходи з метою врегулювання правового статусу згаданого пам’ятника, що був одним із багатьох подібних незаконно встановлених на терені Польщі пам’ятників прославляння членів УПА, які мають символічне значення і не пов’язані з місцем поховання”, — сказано у повідомленні.

За повідомленням польського відомства, листи із подібним змістом направляло минулого року також українській стороні Бюро увічнення боротьби та мучеництва Інституту національної пам’яті Польщі, днак також ці дії не дали очікуваного результату.

Водночас у Мінкульті зазначили, що відкриті для діалогу з українською стороною у питаннях гідного поховання українців на території Польщі.

“Польська сторона вважає, що кожен убитий або полеглий в результаті воєн та політичних репресій на території Польщі (як і України) має право на гідне увічнення та спочинок. Міністерство відкрите до діалогу з українською стороною у питаннях увічнення та організації гідного поховання населення української національності, могили якого розташовані на терені Польщі, за умови, що вирішення спірних питань відбудеться у дусі порозуміння та діалогу, відповідно до чинного у Польщі законодавства та згідно із положеннями Угоди між урядами Польщі та України про охорону місць пам’яті і спочинку жертв війни та політичних репресій, підписаної у Варшаві 21 березня 1994 року”, - йдеться у повідомленні.

Водночас Мінкультури Польщі наполягло, що з польської сторони “не буде дозволу на функціонування у громадському просторі встановлених з порушенням чинного на терені Польщі законодавства пам’ятників "слави Української повстанської армії“, метою яких є прославляння збройного формування, відповідального за злочини, вчинені проти тисяч, здебільшого беззахисних, польських громадян”.

Як повідомляв УНН, 27 квітня у Польщі на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля розібрали надгробний пам’ятник воїнам УПА.

У МЗС України заявили, що Україна звернеться до Польщі за поясненнями щодо пам'ятника воїнам УПА.

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