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Пам'ятник воїнам УПА зруйнували у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Польщі на кладовищі села Грушовичи поблизу Перемишля розібрали надгробний пам’ятник воїнам УПА. Про це повідомляють на сайті Об’єднання українців у Польщі (ОУП), передає УНН.

Пам'ятник воїнам УПА зруйнували у Польщі

“Два роки тому це місце пам’яті було зруйноване вандалами, а нинішню акцію здійснила “група активістів”, в якій участь узяв війт гміни Стубно, а патронат узяла на себе політична партія “Національний рух,” — ідеться в заяві.

У ній підкреслюють, що організатори провокації не приховують, що їхньою метою є перешкоджання заходам 70-ї річниці акції “Вісла”, тобто депортації 140 тис. українців із рідних земель південно-східної Польщі на північ та захід.

В Об’єднанні звернулися із закликом до прем’єра Беати Шидло, щоб вона сприйняла цю справу “як пріоритетну для забезпечення громадського порядку у країні”.

У заяві також міститься заклик до польської громадської думки “не вестися на антиукраїнські провокації” та не погоджуватися на “осквернення могил, розпалювання ненависті на національному ґрунті, а також приниження осіб інших національностей”.

Голова громади Стубно Януш Слабицький заявив Portal Przemyski, що пам’ятник усунутий в межах громадської ініціативи, оскільки він “псував естетичний вигляд кладовища, був нестабільним, а тому небезпечним для оточуючих”.

Нагадаємо, вандали понівечили меморіал загиблим полякам на Львівщині.

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