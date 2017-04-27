Пам'ятник воїнам УПА зруйнували у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Польщі на кладовищі села Грушовичи поблизу Перемишля розібрали надгробний пам’ятник воїнам УПА. Про це повідомляють на сайті Об’єднання українців у Польщі (ОУП), передає УНН.
“Два роки тому це місце пам’яті було зруйноване вандалами, а нинішню акцію здійснила “група активістів”, в якій участь узяв війт гміни Стубно, а патронат узяла на себе політична партія “Національний рух,” — ідеться в заяві.
У ній підкреслюють, що організатори провокації не приховують, що їхньою метою є перешкоджання заходам 70-ї річниці акції “Вісла”, тобто депортації 140 тис. українців із рідних земель південно-східної Польщі на північ та захід.
В Об’єднанні звернулися із закликом до прем’єра Беати Шидло, щоб вона сприйняла цю справу “як пріоритетну для забезпечення громадського порядку у країні”.
У заяві також міститься заклик до польської громадської думки “не вестися на антиукраїнські провокації” та не погоджуватися на “осквернення могил, розпалювання ненависті на національному ґрунті, а також приниження осіб інших національностей”.
Голова громади Стубно Януш Слабицький заявив Portal Przemyski, що пам’ятник усунутий в межах громадської ініціативи, оскільки він “псував естетичний вигляд кладовища, був нестабільним, а тому небезпечним для оточуючих”.
Нагадаємо, вандали понівечили меморіал загиблим полякам на Львівщині.