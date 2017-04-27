Памятник воинам УПА разрушили в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Польше на кладбище села Грушовичы вблизи Перемышля разобрали надгробный памятник воинам УПА. Об этом сообщается на сайте Объединения Украинской в Польше (ОУП), передает УНН.
"Два года назад это место памяти был разрушен вандалами, а нынешнюю акцию осуществила" группа активистов ", в которой участие принял староста Стубно, а патронат взяла на себя политическая партия" Национальное движение ", - говорится в заявлении.
В ней подчеркивают, что организаторы провокации не скрывают, что их целью является препятствование мерам 70-й годовщины акции "Висла", то есть депортации 140 тыс. Украинские из родных земель юго-восточной Польши на север и запад.
В Объединении обратились с призывом к премьеру Шидло, чтобы она восприняла это дело "как приоритетную для обеспечения общественного порядка в стране".
В заявлении также содержится призыв к польской общественной мысли "не вестись на антиукраинские провокации" и не соглашаться на "осквернение могил, разжигание ненависти на национальной почве, а равно унижение лиц других национальностей".
Председатель общины Стубно Януш Слабицький заявил Portal Przemyski, что памятник устранен в рамках общественной инициативы, поскольку он "портил эстетичный вид кладбища, был нестабильным, а потому опасным для окружающих".
Напомним, вандалы изуродовали мемориал погибшим полякам на Львовщине.