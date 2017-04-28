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В Минкульте Польши заявили, что демонтаж памятника УПА является законным

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Демонтаж памятника УПА в Грушовичах возле Перемышля является законным. Об этом сообщили в Министерстве культуры и национального наследия Польши, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

В Минкульте Польши заявили, что демонтаж памятника УПА является законным

"Демонтаж незаконно установленного в 1994 году памятника УПА на государственном кладбище в Грушовичах возле Перемышля является законным", - сообщили в польском Минкульте.

В ведомстве отметили, что памятник возведен с нарушением действующего в Польше законодательства, без получения соответствующих разрешений от местных властей.

"Демонтаж незаконно установленного памятника состоялся в соответствии с действующим законодательством. Решение старосты (Стубно - ред.) принято по закону от 8 марта 1990 о самоуправлении гмин. Таким образом, эта акция была проведена в соответствии с законом, хотя для некоторых представителей украинской стороны этот факт, возможно, трудно принять, особенно в канун годовщины операции "Висла"", - говорится в сообщении Минкульта.

В ведомстве добавили, что "против памятника в той форме выступала Совет охраны памяти борьбы и мученичества, с которой также установление памятника не консультировалось".

"Украинской стороне - Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при Кабинете министров Украины - неоднократно были направлены письма о мерах с целью урегулирования правового статуса упомянутого памятника, который был одним из многих подобных незаконно установленных на территории Польши памятников прославления членов УПА, которые имеют символическое значение и не связаны с местом захоронения", - говорится в сообщении.

По сообщению польского ведомства, письма с подобным содержанием направляло прошлого года также украинской стороне Бюро увековечения борьбы и мученичества Института национальной памяти Польши, однако эти действия также не дали ожидаемого результата.

В то же время в Минкульте отметили, что открыты для диалога с украинской стороной по вопросам достойного захоронения украинцев на территории Польши.

"Польская сторона считает, что каждый убитый или павший в результате войн и политических репрессий на территории Польши (как и Украины) имеет право на достойное увековечение и покой. Министерство открыто к диалогу с украинской стороной в вопросах увековечения и организации достойного захоронения населения украинской национальности, могилы которого расположены на территории Польши, при условии, что решение спорных вопросов состоится в духе взаимопонимания и диалога в соответствии с действующим в Польше законодательством и в соответствии с положениями Соглашения между правительствами Польши и Украины об охране мест памяти и отдыха жертв войны и политических репрессий, подписанного в Варшаве 21 марта 1994 года", - говорится в сообщении.

В то же время Минкультуры Польши настояло, что с польской стороны "не будет разрешения на функционирование в общественном пространстве установленных с нарушением действующего на территории Польши законодательства памятников "славы Украинской повстанческой армии", целью которых является прославление вооруженного формирования, ответственного за преступления, совершенные против тысяч, в основном беззащитных, польских граждан".

Как сообщал УНН, 27 апреля в Польше на кладбище села Грушовичи возле Перемышля разобрали надгробный памятник воинам УПА.

В МИД Украины заявили, что Украина обратится в Польшу за разъяснениями относительно памятника воинам УПА.

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