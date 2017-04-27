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Україна звернеться до Польщі за поясненнями щодо пам'ятника воїнам УПА

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна звернеться до польської сторони за роз'ясненнями у зв'язку з провокацією щодо українського пам'ятника у селі Грушовичі біля Перемишля. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНН.

Україна звернеться до Польщі за поясненнями щодо пам'ятника воїнам УПА

“В Україні обурені демонстративними і зухвалими діями щодо українського пам’ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля. Це відверта провокація в переддень вшанування 70-х роковин злочинної акції Вісла — очевидно з метою відвернення уваги від цієї сумнозвісної дати”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що спільним інтересом України і Польщі є спокійно врегулювати цю ситуацію комплексно в правовому полі, щоб уникнути у подальшому подібних дій.

“Ми звернемося до польської сторони за офіційними роз’ясненнями і узгодимо подальші кроки стосовно легалізації усіх місць поховань як на території Польщі, так і польських в Україні з метою забезпечення їм належної опіки на державному рівні відповідно до двосторонньої угоди про збереження місць пам’яті з 1994 року”, — зазначили в українському відомстві.

Повідомляється, що вже домовлено про проведення найближчими днями у Варшаві двосторонніх консультацій за участю керівництва Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, яка відповідальна за реалізацію згаданої угоди.

Як повідомляв УНН, У Польщі на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля розібрали надгробний пам’ятник воїнам УПА.

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