Україна звернеться до Польщі за поясненнями щодо пам'ятника воїнам УПА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна звернеться до польської сторони за роз'ясненнями у зв'язку з провокацією щодо українського пам'ятника у селі Грушовичі біля Перемишля. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНН.
“В Україні обурені демонстративними і зухвалими діями щодо українського пам’ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля. Це відверта провокація в переддень вшанування 70-х роковин злочинної акції Вісла — очевидно з метою відвернення уваги від цієї сумнозвісної дати”, — йдеться у повідомленні.
У МЗС наголосили, що спільним інтересом України і Польщі є спокійно врегулювати цю ситуацію комплексно в правовому полі, щоб уникнути у подальшому подібних дій.
“Ми звернемося до польської сторони за офіційними роз’ясненнями і узгодимо подальші кроки стосовно легалізації усіх місць поховань як на території Польщі, так і польських в Україні з метою забезпечення їм належної опіки на державному рівні відповідно до двосторонньої угоди про збереження місць пам’яті з 1994 року”, — зазначили в українському відомстві.
Повідомляється, що вже домовлено про проведення найближчими днями у Варшаві двосторонніх консультацій за участю керівництва Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, яка відповідальна за реалізацію згаданої угоди.
Як повідомляв УНН, У Польщі на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля розібрали надгробний пам’ятник воїнам УПА.