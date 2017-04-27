Украина обратится к Польше за разъяснениями относительно памятника воинам УПА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина обратится к польской стороне за разъяснениями в связи с провокацией в отношении украинского памятника в селе Грушовичи возле Перемышля. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
“В Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями относительно украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля. Это откровенная провокация накануне чествования 70-й годовщины преступной акции Висла — очевидно с целью отвлечения внимания от этой пресловутой даты”, — говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что в общих интересах Украины и Польши спокойно урегулировать эту ситуацию комплексно в правовом поле, чтобы избежать в дальнейшем подобных действий.
“Мы обратимся к польской стороне за официальными разъяснениями и согласуем дальнейшие шаги по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских в Украине с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти с 1994 года”, - отметили в украинском ведомстве.
Сообщается, что уже достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни в Варшаве двусторонних консультаций с участием руководства Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, которая ответственна за реализацию данной сделки.
Как сообщал УНН, в Польше на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля разобрали надгробный памятник воинам УПА.