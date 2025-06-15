У Мін'юсті нагадали про пільги членам сім'ї загиблих військовослужбовців (перелік)

Члени сімей загиблих військовослужбовців та військовослужбовиць мають право отримати офіційний статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, який передбачає соціальні пільги. Про це інформує Міністерство юстиції України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідно до чинного законодавства України, такий статус передбачає низку соціальних пільг, серед яких - медичні, житлові, трудові, освітні пільги, право на безоплатну правничу допомогу та отримання передбачених виплат.

Медичні пільги

Члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на розширений пакет медичних послуг, який надається безоплатно та поза чергою. Серед основних пільг:

- безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

- безплатне першочергове зубопротезування (крім випадків використання дорогоцінних металів);

- щорічне медичне обстеження та диспансеризація із залученням необхідних фахівців;

- першочергове обслуговування в медичних закладах, аптеках, а також першочергова госпіталізація.

Пільги у сфері комунальних послуг

Держава гарантує 50-відсоткову знижку на оплату житла й комунальних послуг. Серед таких пільг:

- 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

- 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

- 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

- позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир.

Трудові пільги

У сфері праці члени сімей загиблих військовослужбовців мають такі права:

- виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

- використання чергової щорічної відпустки у зручний час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

- переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації.

Пільги на житло

- позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

- одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;

- першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів.

Пільги зі зв'язку

- позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт).;

- першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

- позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду.

Освітні пільги

- вступ поза конкурсом до державних та комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.

Безоплатна вторинна правнича допомога

Члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мають право безоплатну вторинну правничу допомогу:

- здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

- складення документів процесуального характеру.

Повний перелік пільг сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України - у статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Пільги на комуналку: як оформити та хто може отримати