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В Минюсте напомнили о льготах членам семьи погибших военнослужащих (перечень)

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Семьи погибших военных имеют право на статус члена семьи погибшего Защитника Украины. Он предусматривает широкий спектр льгот, включая медицинские, жилищные, трудовые и образовательные.

В Минюсте напомнили о льготах членам семьи погибших военнослужащих (перечень)

Члены семей погибших военнослужащих и военнослужащих имеют право получить официальный статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, который предусматривает социальные льготы. Об этом информирует Министерство юстиции Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством Украины, такой статус предусматривает ряд социальных льгот, среди которых - медицинские, жилищные, трудовые, образовательные льготы, право на бесплатную юридическую помощь и получение предусмотренных выплат. 

Медицинские льготы

Члены семей погибших военнослужащих имеют право на расширенный пакет медицинских услуг, который предоставляется бесплатно и вне очереди. Среди основных льгот:

- бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

- бесплатное первоочередное зубопротезирование (кроме случаев использования драгоценных металлов);

- ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

- первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях, аптеках, а также первоочередная госпитализация.

Льготы в сфере коммунальных услуг

Государство гарантирует 50-процентную скидку на оплату жилья и коммунальных услуг. Среди таких льгот:

- 50-процентная скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

- 50-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

- 50-процентная скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

- внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир.

Трудовые льготы

В сфере труда члены семей погибших военнослужащих имеют следующие права:

- выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;

- использование очередного ежегодного отпуска в удобное  время; получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

- преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.

Льготы на жилье

- внеочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и дворовых построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;

- первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов, техническое обслуживание и обеспечение стоянками транспортных средств.

Льготы по связи

- внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20 процентов от тарифов стоимости основных и 50 процентов - дополнительных работ).;

- первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;

- внеочередное обслуживание учреждениями и организациями, оказывающими социальные услуги по уходу.

Образовательные льготы

- поступление вне конкурса в государственные и коммунальные учреждения высшего и профессионального предвысшего образования на специальности, подготовка по которым осуществляется за счет средств соответственно государственного и местных бюджетов.

Бесплатная вторичная юридическая помощь

Члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины имеют право на бесплатную вторичную юридическую помощь:

- осуществление представительства интересов в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами;

- составление документов процессуального характера.

Полный перечень льгот семьям погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины - в статье 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Льготы на коммуналку: как оформить и кто может получить20.05.25, 10:29 • 4974 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Общество
Министерство юстиции Украины
Украина
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