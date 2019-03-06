У Мінфіні прокоментували положення уряду про розділення ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Затвердження Кабінетом Міністрів положення, яке врегулює порядок діяльності Державної податкової і Державної митної служб, дозволить створити умови для повноцінної реалізації цими службами своїх функцій. Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"Затвердження положень дозволить створити умови для повноцінної реалізації новоствореними службами своїх функцій у сфері податкової та митної політики", - зазначив Верланов.
Також, за його словами, розділення створить підґрунтя для демілітаризації податкових органів, покращить якість сервісів, які надаються платникам податків, підвищить прозорість та підзвітність роботи податкових та митних органів. Верланов додав, що реформу необхідно провести "непомітно та безболісно для бізнесу".
Як повідомляв УНН, сьогодні уряд затвердив положення, що врегулює порядок діяльності Державної податкової і Державної митної служб.
Зазначимо, що відповідно до положення на Державну податкову службу покладається обов’язок адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, боротьба з правопорушеннями у сфері податків. Положення закріплює, що Державна митна служба має боротися з правопорушеннями у митній сфері. Діяльність Державної податкової і Державної митної служб спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через міністра фінансів.
18 грудня 2018 року минулого року Кабмін схвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби, у результаті якої буде створено Державну податкову і Державну митну службу.