В Минфине прокомментировали положение правительства о разделении ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Утверждение Кабинетом Министров положения, которое урегулирует порядок деятельности Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, позволит создать условия для полноценной реализации этими службами своих функций. Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Верланов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Утверждение положений позволит создать условия для полноценной реализации новосозданными службами своих функций в сфере налоговой и таможенной политики", - отметил Верланов.
Также, по его словам, разделение создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов. Верланов добавил, что реформу необходимо провести "незаметно и безболезненно для бизнеса".
Как сообщал УНН, сегодня правительство утвердило положение, что урегулирует порядок деятельности Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.
Отметим, что согласно положению на Государственную налоговую службу возлагается обязанность администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, борьба с правонарушениями в сфере налогов. Положение закрепляет, что Государственная таможенная служба должна бороться с правонарушениями в таможенной сфере. Деятельность Государственной налоговой и Государственной таможенной служб направляется и координируется Кабинетом Министров через министра финансов.
18 декабря 2018 года прошлого года Кабмин принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы, в результате которой будет создана Государственная налоговая и Государственная таможенная служба.