У мінера мосту Метро не знайшли вибухівки — поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро у Києві, не виявили вибухівки – вибухотехніки оглядають машину. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко журналістам, передає кореспондент УНН.
"Як ви всі бачили, його було затримано. При ньому на даний момент нічого вибухового не знайдено. Проводиться огляд вибухотехніками автомобіля", - сказав Крищенко.
Він повідомив, що надалі правоохоронцями буде поводитися огляд місця події.
"До цього з самого початку він витягнув карабін, і коли вивчали місце події з крадракоптеру, він з мисливської зброї пошкодив один наш квадрокоптер, який впав в річку", - додав він.
Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП "Київський метрополітен", а саме про ймовірне мінування станцій.
Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина із нібито схожими на зброю засобами погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали.
У коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало зазначив, що на мосту Метро громадянин, за попередньою інформацією, здійснив кілька пострілів в повітря і погрожує підірвати міст Метро. З його слів, рух по мосту перекрито, територія очеплена, на місці працюють правоохоронці.
У решті решт, мінера на мосту Метро затримали. Він виявився колишнім військовим, у якого вже вилучали вибухівку.