У Міненерго розповіли, коли ситуація з електроенергією може стати кращою

Ситуація з постачанням електроенергії стане кращою, коли завершаться всі технічні обслуговування та ремонтна кампанія на атомних блоках, яка забезпечує більше половини потреб. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Не втомлююся це повторювати, що зараз нам всім дуже боляче терпіти відключення, але ми всі повинні розуміти, що взимку це буде набагато гірше. Ми намагаємося зараз зробити все можливе, щоб всі наші і доступні потужності і ті, які ми відновлюємо після пошкоджень, щоб вони всі безперебійно працювали протягом осінньо-зимового періоду. Ситуація стане кращою, коли ми завершимо всі технічні обслуговування, завершимо ремонтну кампанію на атомних блоках, яка забезпечує більше половини наших потреб,

Вона також додала, що одним з пріоритетів є захист енергооб'єктів, які відновлюються після обстрілів.

Ми бачимо, що росіяни продовжують атакувати, атакують прицільно енергетичну інфраструктуру. Дуже добре знають, які об’єкти потрібно атакувати і пошкоджувати, щоб це максимальної шкоди завдало енергетичній системі,