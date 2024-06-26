Ситуация с поставками электроэнергии станет лучше, когда завершатся все технические обслуживания и ремонтная кампания на атомных блоках, которая обеспечивает более половины потребностей. Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Не устаю это повторять, что сейчас нам всем очень больно терпеть отключение, но мы все должны понимать, что зимой это будет намного хуже. Мы стараемся сейчас делать все возможное, чтобы все наши и доступные мощности и те, которые мы восстанавливаем после повреждений, чтобы они все бесперебойно работали в течение осенне-зимнего периода. Ситуация станет лучше, когда мы завершим все техническое обслуживание, завершим ремонтную кампанию на атомных блоках, которая обеспечивает более половины наших потребностей, - сказала Гринчук.

Она также добавила, что одним из приоритетов является защита энергообъектов, которые восстанавливаются после обстрелов.

Мы видим, что россияне продолжают атаковать, атакуют прицельно энергетическую инфраструктуру. Очень хорошо знают, какие объекты нужно атаковать и повреждать, чтобы это максимальный урон нанесло энергетической системе, - добавила Гринчук.

Напомним

Если не будет дополнительных повреждений объектов энергетики и Украине удастся восстановить и запустить в работу разрушенные мощности, то ситуация с отключением электроэнергии зимой должна быть лучше чем сейчас.