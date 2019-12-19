У Мінекономіки розповіли про злети та падіння продуктового експорту України

Ключові позиції в експорті продуктів харчової промисловості займають:

- олія соняшникова: за 9 місяців цього року Україна експортувала продукту на 2,9 млрд дол., що на 1,8% більше, ніж торік;

- шрот та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій: за 9 місяців цього року поставки продукції за кордон становили 728 млн дол., що на 22,7% більше, ніж торік;

- макуха, тверді відходи від вилучення соєвої олії – експортувалася за 9 місяців на 233 млн дол., що на 119% більше, ніж минулого року;

- сигари: експортувалися цього року на 231,4 млн дол., приріст - 3,9% за рік;

- олія соєва: за 9 місяців цього року Україна експортувала продукту на 182,6 млн дол., що на 56,3% більше, ніж торік.

Користуються попитом за кордоном і вітчизняні хлібобулочні, борошняні та кондитерські вироби. За рік Україна збільшила експорт цієї продукції на 7,9%, до 120 млн дол.

Експорт українського шоколаду протягом звітного періоду склав 117,4 млн дол. Однак, у порівнянні із минулим роком його поставки за кордон впали на 0,9%.

Чимало протягом цього року Україна експортувала кондитерських виробів з цукру - на 111,3 млн дол. (+12,6%) та олії свиріпової, ріпакової - на 102,6 млн дол. (+31,4%).

Водночас експорт цукру протягом звітного періоду склав 79,3 млн дол, і це на 47,9% менше, ніж торік.

Крім вищеперерахованих продуктів харчової промисловості в Україні зростає виробництво і експорт курятини. За даними АМКУ, у 2016 році українські підприємці виробили 915,8 тис. тонн продукту, а вже у 2018 - 1 млн 21 тис. тонн.

Щодо експорту курятини, то у 2016 році він склав 231,4 тис. тонн, а у 2018 - 318,2 тис. тонн.

Прогнозується, що за підсумками цього року виробництво і експорт вітчизняної курятини знову покаже ріст.

Нагадаємо, в минулому році вітчизняні експортери курятини забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів — частка агрохолдингу Юрія Косюка “Миронівський хлібопродукт” (“Наша Ряба”), який є головним виробником і експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м’яса птиці на міжнародні ринки.

Друге і третє місце в списку головних виробників вітчизняного продукту займає група компаній “Комплекс Агромарс” (“Гаврилівські курчата”) та ТОВ “Птахокомплекс “Дніпровський” (“Знатна курка”).

“МХП” і “Агромарс” мають право постачати курятину в країни ЄС.