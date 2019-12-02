В АМКУ прогнозують ріст виробництва та експорту курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У 2019 році українські птахівники збільшать виробництво та експорт м'яса птиці. Про це йдеться у звіті Антимонопольного комітету України за результатом дослідження загальнодержавного м’ясного ринку, передає УНН.
"Згідно з проведеним аналізом, у 2019 році прогнозується збільшення виробництва м’яса курячого на 124,9 тис. тонн (за рік - ред.) із досить стабільним нарощуванням експорту згідно з результатами проведеного прогнозу", - вказують у Комітеті.
В АМКУ також прогнозують, що експорт продукту у 2019 році зросте на 29 тис. тонн - до 347,2 тис. тонн у річному вимірі. Приріст імпорту м'яса курячого в Україну у 2019 році становитиме 134 тис. тонн.
Обсяг ринку первинної реалізації м'яса курячого сягне 896 тис. тонн, що на 118 тис. тонн більше, аніж у 2018 році, дослідили у Комітеті.
В АМКУ розповіли, що виробництво української курятини росте з року в рік. Так, у 2016 році українські птахівники виробили 915,8 тис. тонн продукту, у 2017-му - 967,1 тис. тонн, у 2018-му - 1 млн 21 тис. тонн.
Активність вітчизняних птахівників на зовнішніх ринках також постійно зростає. Так, в 2016 році Україна поставила за кордон 231,4 тис. тонн м'яса птиці, у 2017-му - 259,3 тис. тонн, у 2018-му - 318,2 тис. тонн.
Нагадаємо, за останні п’ять років Україна позбулася статусу імпортозалежної країни і стала нарощувати вітчизняне виробництво і експорт курятини за кордон.
У жовтні Кабінет міністрів схвалив подання на ратифікацію Верховною Радою змін до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти для українських експортерів м’яса птиці. Документ передбачає поступове збільшення річної квоти на м’ясо птиці та переробленого м’яса птиці в 2,5 рази, яке експортується з України до ЄС, тобто з нинішніх 20 тис. тонн до 50 тис. тонн.
Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%. Минулого року компанія МХП забезпечила Україну валютною виручкою на суму 450 млн доларів США.