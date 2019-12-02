В АМКУ прогнозируют рост производства и экспорта курятины

"Согласно проведенному анализу, в 2019 году прогнозируется увеличение производства мяса куриного на 124,9 тыс. тонн (за год - ред.) с достаточно стабильным наращиванием экспорта согласно результатам проведенного прогноза", - отмечают в Комитете.

В АМКУ также прогнозируют, что экспорт продукта в 2019 году вырастет на 29 тыс. тонн - до 347,2 тыс. тонн в годовом измерении. Прирост импорта мяса куриного в Украине в 2019 году составит 134 тыс. тонн.

Объем рынка первичной реализации мяса куриного достигнет 896 тыс. тонн, что на 118 тыс. тонн больше, чем в 2018 году, исследовали в Комитете.

В АМКУ рассказали, что производство украинской курятины растет из года в год. Так, в 2016 году украинские птицеводы произвели 915,8 тыс. тонн продукта, в 2017-м - 967,1 тыс. тонн, в 2018-м - 1 млн 21 тыс. тонн.

Активность отечественных птицеводов на внешних рынках также постоянно растет. Так, в 2016 году Украина поставила за рубеж 231,4 тыс. тонн мяса птицы, в 2017-м - 259,3 тыс. тонн, в 2018-м - 318,2 тыс. тонн.

Напомним, за последние пять лет Украина лишилась статуса импортозависимой страны и стала наращивать отечественное производство и экспорт курятины за границу.

В октябре Кабинет министров одобрил представление на ратификацию Верховной Радой изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы. Документ предусматривает постепенное увеличение годовой квоты на мясо птицы и переработанного мяса птицы в 2,5 раза, которое экспортируется из Украины в ЕС, то есть с нынешних 20 тыс. тонн до 50 тыс. тонн.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%. В прошлом году компания МХП обеспечила Украину валютной выручкой на сумму 450 млн долларов США.