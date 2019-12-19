В Минэкономики рассказали о взлетах и падениях продуктового экспорта Украины

Ключевые позиции в экспорте продуктов пищевой промышленности занимают:

— масло подсолнечное: за 9 месяцев этого года Украина экспортировала продукта на 2,9 млрд долл., что на 1,8% больше, чем в прошлом году;

— шрот и другие твердые отходы и остатки, получаемые при извлечении растительных жиров и масел: за 9 месяцев этого года поставки продукции за рубеж составили 728 млн долл., что на 22,7% больше, чем в прошлом году;

— жмых, твердые отходы от извлечения соевого масла — экспортировались за 9 месяцев на 233 млн долл., что на 119% больше, чем в прошлом году;

— сигары: экспортировались в этом году на 231,4 млн долл., прирост — 3,9% в год;

— масло соевое: за 9 месяцев этого года Украина экспортировала продукта на 182,6 млн долл., что на 56,3% больше, чем в прошлом году.

Пользуются спросом за рубежом и отечественные хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия. За год Украина увеличила экспорт этой продукции на 7,9%, до 120 млн долл.

Экспорт украинского шоколада в течение отчетного периода составил 117,4 млн долл. Однако, по сравнению с прошлым годом его поставки за рубеж упали на 0,9%.

Много в течение этого года Украина экспортировала кондитерских изделий из сахара — на 111,3 млн долл. (+12,6%) и масла рапсового — на 102,6 млн долл. (+ 31,4%).

В то же время экспорт сахара в течение отчетного периода составил 79,3 млн долл, и это на 47,9% меньше, чем в прошлом году.

Кроме вышеперечисленных продуктов пищевой промышленности в Украине растет производство и экспорт курятины . По данным АМКУ, в 2016 году украинские предприниматели произвели 915,8 тыс. тонн продукта, а уже в 2018 году — 1 млн 21 тыс. тонн.

Относительно экспорта курятины, то в 2016 году он составил 231,4 тыс. тонн, а в 2018 — 318,2 тыс. тонн.

Прогнозируется, что по итогам этого года производство и экспорт отечественной курятины снова покажет рост.

Напомним, в прошлом году отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов — доля агрохолдинга Юрия Косюка “Мироновский хлебопродукт” (“Наша Ряба”), который является главным производителем и экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.

Второе и третье место в списке главных производителей отечественного продукта занимает группа компаний “Комплекс Агромарс” ( “Гаврилівські курчата”) и ООО “Птицекомплекс ”Днепровский“ (”Знатна курка").

“МХП” и “Агромарс” имеют право поставлять курятину в страны ЕС.