У Мінекономіки розповіли, чи може випускник ВНЗ отримати допомогу по безробіттю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом із Державною службою зайнятості продовжує відповідати на запитань, що стосуються втрати роботи, отримання фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи, передає УНН із посиланням на їх сайт.
Так, цього тижня відповіли на наступні запитання:
▪️ Чому державна служба зайнятості затримує виплати безробітним?
"Державна служба зайнятості здійснює фінансування допомоги по безробіттю в межах надходжень від сплати роботодавцями єдиного внеску. В період карантину через зупинку роботи підприємств надходження зменшилися, а кількість безробітних значно зросла", - повідомляють у Мінекономіки.
Зазначається, що завдяки фінансовій підтримці уряду на виплату допомоги по безробіттю, станом на 13 травня 2020 року, повністю профінансовані видатки на допомогу по безробіттю за квітень. Сьогодні службою зайнятості розпочато фінансування І декади травня.
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▪️ Чи здійснюється службою зайнятості підбір роботи для безробітних у період карантину?
"Так, адже і в період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни: продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, пошта, фінансові та інші установи", - вказали у пресслужбі.
Також фахівці центрів зайнятості продовжують дистанційно підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал. Протягом дії карантину, тобто починаючи з 12 березня, службою зайнятості вже працевлаштовано майже 90 тисяч чоловік.
▪️ Чи може розраховувати на допомогу по безробіттю молода людина, яка вперше шукає роботу?
Повідомляється, що згідно з чинним законодавством молодь, яка закінчила або припинила навчання у навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце, може зареєструватися в службі зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.
Розмір такої допомоги складає на період карантину та протягом 30 днів після його закінчення – 1000 гривень, далі – 650 гривень, тривалість виплат – 180 календарних днів.
Як раніше повідомлялося в УНН, роботодавці звернулися за допомогою по безробіттю для понад 25 тис. українців.