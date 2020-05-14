В Минэкономики рассказали, может ли выпускник вуза получить пособие по безработице

Так, на этой неделе ответили на следующие вопросы:

▪️ Почему государственная служба занятости задерживает выплаты безработным?

"Государственная служба занятости осуществляет финансирование пособия по безработице в пределах поступлений от уплаты работодателями единого взноса. В период карантина из-за остановки работы предприятий поступления уменьшились, а количество безработных значительно возросло", - отметили в Минэкономики.

Отмечается также, что благодаря финансовой поддержке правительства на выплату пособия по безработице, по состоянию на 13 мая 2020 года, полностью профинансированы расходы на пособие по безработице за апрель. Сегодня службой занятости начато финансирование I декады мая.

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▪️ Осуществляется службой занятости подбор работы для безработных в период карантина?

"Да, ведь и в период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны: продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, почта, финансовые и другие учреждения", - указали в пресс-службе.

Также специалисты центров занятости продолжают дистанционно подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал. В течение действия карантина, то есть начиная с 12 марта, службой занятости уже трудоустроено почти 90 тысяч человек.

▪️ Может ли рассчитывать на пособие по безработице молодой человек, который впервые ищет работу?

Сообщается, что согласно действующему законодательству молодежь, которая закончила или прекратила обучение в учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и требующяя содействия в трудоустройстве на первое рабочее место, может зарегистрироваться в службе занятости и получать пособие по безработице в минимальном размере.

Размер такой помощи составляет на период карантина и в течение 30 дней после его окончания - 1000 гривен, далее - 650 гривен, продолжительность выплат - 180 календарных дней.

Как ранее сообщалось в УНН, работодатели обратились за пособием по безработице для более 25 тыс. украинцев.