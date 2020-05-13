У Кабміні повідомили, в яких сферах планується створити 500 тис. робочих місць

“Щодо того в яких секторах ми плануємо створити умови для робочих місць... Робота вже йде і деякі робочі місця вже створюються. Це не є одномоментний процес. В яких напрямках ми працюємо: це будівництво доріг та транспортна інфраструктура, планується створення 154 тис. робочих місць, сфера благоустрою — близько 150 робочих місць. Сільське господарство — 85 тисяч робочих місць”, — сказав Петрашко.

Він також повідомив, що планується створення робочих місць на місцях через субвенції. Деякі з цих програм вже є профінансованими.

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“Повернення робочих місць у мікро і малих підприємствах. Це досить новий напрямок. Виходячи з нарад з мікро і малими підприємствами... було зауваження, що деякі з програм, які ми запровадили, не зовсім відповідають запитам, оскільки підприємства вже звільнили людей... Тому ми зараз внесемо деякі зміни, щоб більша кількість підприємств змогла повернути людей на роботу... Заповнення вакансій у державній службі з надзвичайних ситуацій та стимулювання підприємницької діяльності, стимулювання інфраструктуриних проектів та інші. Загалом цифра 500 тис. дуже гарна”, — розповів міністр.

Нагадаємо, з 4 травня близько 7 тисяч роботодавців подали документи для отримання допомоги від держави по частковому безробіттю, що дозволить забезпечити виплати для понад 25 тис. українців.