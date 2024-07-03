У Міндовкілля повідомили, що заміна керівництва нацпарку "Тузлівські лимани" можлива без проведення конкурсу

Заміна директора національного парку "Тузлівські лимани" можлива без конкурсного відбору, що передбачено ЗУ "Про правовий режим воєнного стану". Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міндовкілля.

"Відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (далі – Закон) у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб’єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад, а також за наявності у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік", - повідомили у міністерстві, відповідаючи на запит УНН щодо того, коли Міндовкілля планує провести конкурс на посаду директора нацпарку.

Там додали, що призначення керівників підприємств, установ та організацій а також їх звільнення здійснюється за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій.

Нагадаємо, вже кілька років місцеві громади вимагають звільнити керівництво Нацпарку "Тузлівські лимани". Нещодавно поліція виявила факти масового браконьєрства на території нацпарку, Держаудитслужба тим часом розпочала комплексну ревізію фінансово-господарської діяльності "Тузлівські лимани", а місцеві органи влади направили звернення в Міндовкілля щодо звільнення керівництва Нацпарку

Раніше УНН повідомляв, що національний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області має річний бюджет у розмірі 5 565 380 гривень, з яких 97% витрачається на заробітну плату 45 працівникам. І це дуже значна чисельність штату нацпарку під час війни. Проте і вони не можуть, судячи з інформації правоохоронців, навести там лад.

Для порівняння, бюджет "Тузлівських лиманів" - це 300 дронів, яких гостро потребують військові на передовій і на які донатять люди.