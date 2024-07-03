В Минприроды сообщили, что замена руководства нацпарка "Тузловские лиманы" возможна без проведения конкурса

Замена директора национального парка "Тузловские лиманы" возможна без конкурсного отбора, что предусмотрено ЗУ "О правовом режиме военного положения". Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Минприроды.

"В соответствии с абзацем первым части пятой статьи 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" (далее - Закон) в период действия военного положения лица назначаются на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, должности руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, коммунальных предприятий, учреждений, организаций руководителем государственной службы или субъектом назначения, сельским, поселковым, городским головой, председателем районного, районного в городе, областного совета, начальником соответствующей военной администрации без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на основании поданного заявления, заполненной личной карточки установленного образца и документов, подтверждающих наличие у таких лиц гражданства Украины, образования и опыта работы согласно требованиям законодательства, установленным в отношении соответствующих должностей, а также при наличии в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год", - сообщили в министерстве, отвечая на запрос УНН относительно того, когда Минприроды планирует провести конкурс на должность директора нацпарка.

Там добавили, что назначение руководителей предприятий, учреждений и организаций а также их увольнение осуществляется по согласованию с председателями местных государственных администраций.

Напомним, уже несколько лет местные общины требуют уволить руководство Нацпарка "Тузловские лиманы". Недавно полиция выявила факты массового браконьерства на территории нацпарка, Госаудитслужба тем временем начала комплексную ревизию финансово-хозяйственной деятельности "Тузловские лиманы", а местные органы власти направили обращение в Минприроды об увольнении руководства Нацпарка

Ранее УНН сообщал, что национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% тратится на заработную плату 45 работникам. И это очень значительная численность штата нацпарка во время войны. Однако и они не могут, судя по информации правоохранителей, навести там порядок.

Для сравнения, бюджет "Тузловских лиманов" - это 300 дронов, в которых остро нуждаются военные на передовой и на которые донатят люди.