У Миколаївській області скоєно розбійний напад на 90-річного пенсіонера

Вночі двоє чоловіків проникли в будинок пенсіонера. Зловмисники вдарили і зв'язали літнього чоловіка, а потім забрали гроші в сумі близько 4 тисяч гривень.



Після чого пішли, залишивши потерпілого зв'язаним.



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За факт розбійного нападу розпочато кримінальне розслідування (ст. 187 Кримінального кодексу України).



Як повідомляв УНН, в Києві три "клофелінниці" пограбували чоловіка.