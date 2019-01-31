В Николаевской области совершено разбойное нападение на 90-летнего пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В селе Лысая Гора Николаевской области совершено разбойное нападение на 90-летнего мужчину. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Ночью двое мужчин проникли в дом пенсионера. Злоумышленники ударили и связали пожилого мужчину, а затем забрали деньги в сумме около 4 тысяч гривен.
После чего ушли, оставив потерпевшего связанным.
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По факт разбойного нападения начато уголовное расследование (ст. 187 Криминального кодекса Украины).
Как сообщал УНН, в Киеве три "клофелинщицы" ограбили мужчину.