В Николаевской области совершено разбойное нападение на 90-летнего пенсионера

Ночью двое мужчин проникли в дом пенсионера. Злоумышленники ударили и связали пожилого мужчину, а затем забрали деньги в сумме около 4 тысяч гривен.



После чего ушли, оставив потерпевшего связанным.



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По факт разбойного нападения начато уголовное расследование (ст. 187 Криминального кодекса Украины).



Как сообщал УНН, в Киеве три "клофелинщицы" ограбили мужчину.