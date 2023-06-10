У Миколаєві рівень води після підриву дамби продовжує спадати
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. В акваторії Миколаєва рівень води на сьогоднішній ранок знизився до 88 см, після підняття до понад метра внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, передає УНН.
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«Мінус 9 см. Станом на 8:00 рівень води в акваторії Миколаєва наразі 88 см», - написав Сєнкевич.
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9 червня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що рівень води почав спадати.
Внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС на внутрішніх водоймах Миколаївщини екстремальними потоками води зносить нерестовища риб. Мсцевих жителів попередили, що продукти розпаду флори та фауни можуть призвести до масового мору риби.