У Миколаєві рівень води після підриву дамби продовжує спадати

Цитата

«Мінус 9 см. Станом на 8:00 рівень води в акваторії Миколаєва наразі 88 см», - написав Сєнкевич.

Доповнення

9 червня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що рівень води почав спадати.

Внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС на внутрішніх водоймах Миколаївщини екстремальними потоками води зносить нерестовища риб. Мсцевих жителів попередили, що продукти розпаду флори та фауни можуть призвести до масового мору риби.