В Николаеве уровень воды после подрыва дамбы продолжает спадать

Цитата

«Минус 9 см. По состоянию на 8:00 уровень воды в акватории Николаева сейчас 88 см», - написал Сенкевич.

Дополнение

9 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что уровень воды начал спадать.

Вследствие разрушения дамбы Каховской ГЭС на внутренних водоемах Николаевской области экстремальными потоками воды сносит нерестилища рыб. Местных жителей предупредили, что продукты распада флоры и фауны могут привести к массовому мору рыбы.