У Миколаєві на кір захворіли майже 150 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на 5 лютого на кір у Миколаєві захворіло 144 людини. Про це повідомляє прес-служба міськради Миколаєва з посиланням на дані МОЗ, передає УНН.
"Станом на 05.02.2019 року на кір захворіло 144 жителі міста (37 осіб зареєстровано за аналогічний період 2018 року). Серед людей, які захворіли - 36 дітей та 108 дорослих", - йдеться у повідомленні.
Серед дітей, які захворіли: 14 неорганізованих, 1 випадок у дошкільному закладі, 7 - у загальноосвітніх школах, 1 - у Миколаївський базовий медичний коледж та 13 випадків у школі-інтернаті №2.
Серед дорослих: 11 медичних працівників, 14 працівників освіти. Також зареєстровано 2 випадки захворювання на кір серед студентів ПТУ №13, 1 випадок – студент університету ім. Пилипа Орлика.
У міськраді повідомили, що усього в місті щеплено 1758 осіб:1304 дитини та 454 дорослих.
Як повідомляв УНН, в Україні третій рік поспіль зростає захворюваність на кір.
Нагадаємо, у Тернопільській області кір поширився серед поліцейських та нацгвардійців.