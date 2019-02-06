У Миколаєві на кір захворіли майже 150 людей

"Станом на 05.02.2019 року на кір захворіло 144 жителі міста (37 осіб зареєстровано за аналогічний період 2018 року). Серед людей, які захворіли - 36 дітей та 108 дорослих", - йдеться у повідомленні.



Серед дітей, які захворіли: 14 неорганізованих, 1 випадок у дошкільному закладі, 7 - у загальноосвітніх школах, 1 - у Миколаївський базовий медичний коледж та 13 випадків у школі-інтернаті №2.



Серед дорослих: 11 медичних працівників, 14 працівників освіти. Також зареєстровано 2 випадки захворювання на кір серед студентів ПТУ №13, 1 випадок – студент університету ім. Пилипа Орлика.



У міськраді повідомили, що усього в місті щеплено 1758 осіб:1304 дитини та 454 дорослих.



Як повідомляв УНН, в Україні третій рік поспіль зростає захворюваність на кір.



Нагадаємо, у Тернопільській області кір поширився серед поліцейських та нацгвардійців.