В Николаеве корью заболели почти 150 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 5 февраля корью в Николаеве заболело 144 человека. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Николаева со ссылкой на данные Минздрава, передает УНН.
"По состоянию на 05.02.2019 года корью заболело 144 жители города (37 человек зарегистрировано за аналогичный период 2018). Среди людей, заболевших - 36 детей и 108 взрослых", - говорится в сообщении.
Среди детей, заболевших: 14 неорганизованных, 1 случай в дошкольном учреждении, седьмой общеобразовательных школах, первый Николаевский базовый медицинский колледж и 13 случаев в школе-интернате №2.
Среди взрослых: 11 медицинских работников, 14 работников образования. Также зарегистрировано 2 случая заболевания корью среди студентов ПТУ №13, 1 случай - студент университета им. Филиппа Орлика.
В горсовете сообщили, что всего в городе привито 1758 человек: 1304 ребенка и 454 взрослых.
Как сообщал УНН, в Украине третий год подряд растет заболеваемость корью.
Напомним, в Тернопольской области корь распространился среди полицейских и нацгвардийцив.