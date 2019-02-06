В Николаеве корью заболели почти 150 человек

"По состоянию на 05.02.2019 года корью заболело 144 жители города (37 человек зарегистрировано за аналогичный период 2018). Среди людей, заболевших - 36 детей и 108 взрослых", - говорится в сообщении.



Среди детей, заболевших: 14 неорганизованных, 1 случай в дошкольном учреждении, седьмой общеобразовательных школах, первый Николаевский базовый медицинский колледж и 13 случаев в школе-интернате №2.



Среди взрослых: 11 медицинских работников, 14 работников образования. Также зарегистрировано 2 случая заболевания корью среди студентов ПТУ №13, 1 случай - студент университета им. Филиппа Орлика.



В горсовете сообщили, что всего в городе привито 1758 человек: 1304 ребенка и 454 взрослых.



Как сообщал УНН, в Украине третий год подряд растет заболеваемость корью.



Напомним, в Тернопольской области корь распространился среди полицейских и нацгвардийцив.