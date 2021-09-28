У міграційній службі пройшли обшуки: керівництво підозрюють у розкраданні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. На робочому місці голови Державної міграційної служби Максима Соколюка і у його заступників пройшли обшуки в межах розслідування справи про розкрадання коштів на ремонті офісу служби, повідомляє УНН.
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Як повідомили наші джерела, минулої середи у службовому кабінеті голови ДМС Максима Соколюка і в кабінетах його заступників детективи НАБУ провели обшуки за підозрою в розкраданні коштів при будівництві нового офісу міграційної служби за адресою вул. Павлівська, 29.
У ході розслідування детективи з'ясували, що при виконанні будівельних і ремонтних робіт систематично завищувалася кошторисна вартість, роботи виконувалися пов'язаними з керівником ДМС компаніями.
Саме НАБУ поки не коментує проведення обшуків у голови ДМС Максима Соколюка і його заступників.
Нагадаємо
Це не перше розслідування НАБУ щодо керівництва ДМС. У 2017 році детективи НАБУ висунули підозру заступнику Максима Соколюка Діні Пімаховій. Її підозрювали в отриманні хабарів за оформлення фіктивних документів на посвідки на проживання в Україні для іноземних громадян.
30 червня 2021 року справу Діни Пімахової НАБУ передало до Вищого антикорупційного суд.