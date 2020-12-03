Завершено розслідування щодо ексзаступниці голови ДМС Пімахової

"Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, у справі стосовно колишньої Першої заступниці Голови Державної міграційної служби України, підозрюваної у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2 грудня 2020 року прокурорами САП прийнято рішення про відкриття матеріалів слідства стороні захисту.

Повідомляється, що у 2017 році посадовицю міграційної служби було викрито в рамках спецоперації НАБУ під прикриттям, яка була проведена з метою викриття та документування фактів злочинної діяльності організованої групи в системі органів ДМС України, пов’язаної з впровадженням корупційної схеми незаконного документування іноземців паспортами громадян України та посвідками на постійне чи тимчасове проживання на її території за обов’язкової умови надання службовим особам вказаного державного органу неправомірної вигоди.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказана службова особа у червні 2017 року запропонувала організувати оформлення громадянину В’єтнаму посвідки на тимчасове проживання в Україні на один рік з можливістю подальшого її продовження до трьох років. При цьому перша заступниця міграційної служби висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення документів у сумі 1800 доларів США, яку в подальшому одержала.

"Згодом, у серпні 2017 року колишня перша заступниця Голови ДМС України запропонувала організувати процес набуття громадянином Ірану громадянства України за територіальним походженням, яке мало підтверджуватись завідомо неправдивими офіційними документами, подальшого отримання ним паспорту громадянина України і паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Для вирішення цього питання перша заступниця висловила прохання надати їй неправомірну вигоду у сумі 30 000 доларів США", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов'язків колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України Діні Пімаховій до 19 грудня.