Суд продовжив строк дії обов'язків ексзаступниці голови ДМС Пімаховій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов'язків колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України Діні Пімаховій до 19 грудня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"У середу, 18 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив до 19 грудня 2020 року строк дії обов’язків, покладених на колишню першу заступницю голови Державної міграційної служби", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підозрювана зобов’язана: прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання (залишити на зберіганні) паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України Діні Пімаховій з нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.
Так, Пімахову підозрюють в організації оформлення громадянину В’єтнаму посвідки на тимчасове проживання в Україні на один рік, з можливістю подальшого її продовження до трьох років. При цьому службова особа висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення документів у сумі 1800 доларів, яку в подальшому одержала.