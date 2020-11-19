Суд продлил срок действия обязанностей экс-заместителю главы ГМС Пимаховой

"В среду, 18 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил до 19 декабря 2020 года срок действия обязанностей, возложенных на бывшего первого заместителя главы Государственной миграционной службы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемая обязана: прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию; сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение (оставить на хранении) паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним, Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Так, Пимахову подозревают в организации оформления гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего его продления до трех лет. При этом должностное лицо высказало просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение ей соответствующего процесса оформления документов в сумме 1800 долларов, которую в дальнейшем получила.