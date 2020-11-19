Суд продлил срок действия обязанностей экс-заместителю главы ГМС Пимаховой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой до 19 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"В среду, 18 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил до 19 декабря 2020 года срок действия обязанностей, возложенных на бывшего первого заместителя главы Государственной миграционной службы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что подозреваемая обязана: прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию; сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение (оставить на хранении) паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Напомним, Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой с ночного домашнего ареста на личное обязательство.
Так, Пимахову подозревают в организации оформления гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего его продления до трех лет. При этом должностное лицо высказало просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение ей соответствующего процесса оформления документов в сумме 1800 долларов, которую в дальнейшем получила.