Завершено расследование относительно экс-заместителя главы ГМС Пимаховой

"Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективами НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, по делу в отношении бывшего первого заместителя главы Государственной миграционной службы Украины, подозреваемой в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 декабря 2020 года прокурорами САП принято решение об открытии материалов следствия стороне защиты. Сообщается, что в 2017 году чиновница миграционной службы была уличена в рамках спецоперации НАБУ под прикрытием, которая была проведена с целью разоблачения и документирования фактов преступной деятельности организованной группы в системе органов ГМС Украины, связанной с использованием коррупционной схемы незаконного документирования иностранцев паспортами граждан Украины и видами на постоянное или временное проживание на ее территории при обязательном условии предоставления должностным лицам указанного государственного органа неправомерной выгоды.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что указанное должностное лицо в июне 2017 года предложила организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год с возможностью дальнейшего ее продолжения до трех лет. При этом первая заместитель миграционной службы выразила просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение им соответствующего процесса оформления документов в сумме 1800 долларов США, которую в дальнейшем получила.

"Впоследствии, в августе 2017 года бывший первый заместитель главы ГМС Украины предложила организовать процесс приобретения гражданином Ирана гражданства Украины по территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами, дальнейшего получения им паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Для решения этого вопроса первый заместитель высказала просьбу предоставить ей неправомерную выгоду в сумме 30 тысяч долларов США", - отмечается в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд продолжил срок действия процессуальных обязанностей бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой до 19 декабря.