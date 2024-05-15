У мене немає прогнозу, але я виграю красиво – Усик про бій з Тайсоном Ф'юрі
Київ • УНН
Олександр Усик впевнено заявив, що здобуде красиву перемогу над Тайсоном Ф'юрі в їхньому майбутньому поєдинку за титул чемпіона світу в суперважкій вазі, який відбудеться 18 травня, незважаючи на перевагу Ф'юрі в габаритах.
Український боксер Олександр Усик прокоментував свій майбутній бій з чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі, сказавши, що розмір не має значення, тому він виграє красиво.
Пише УНН з посиланням на DAZN.
Я думаю, що так, він великий, жорсткий, дуже великий. Але розмір не має значення, якщо розмір має значення, царем тварин буде слон.У мене немає прогнозу, але я виграю красиво
Додатково
18 травня відбудеться боксерський поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Український та британський боксери змагатимуться за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Раніше бій вже переносили, минулий був запланований на 17 лютого.
Нагадаємо
Олександр Усик вже завершив тренувальний табір для підготовки до бою з Тайсоном Ф'юрі в суперважкій вазі, який відбудеться 18 травня.