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У мене немає прогнозу, але я виграю красиво – Усик про бій з Тайсоном Ф'юрі

У мене немає прогнозу, але я виграю красиво – Усик про бій з Тайсоном Ф'юрі

Київ • УНН

 • 29922 перегляди

Олександр Усик впевнено заявив, що здобуде красиву перемогу над Тайсоном Ф'юрі в їхньому майбутньому поєдинку за титул чемпіона світу в суперважкій вазі, який відбудеться 18 травня, незважаючи на перевагу Ф'юрі в габаритах.

Український боксер Олександр Усик прокоментував свій майбутній бій з чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі, сказавши, що розмір не має значення, тому він виграє красиво.

Пише УНН з посиланням на DAZN.

Я думаю, що так, він великий, жорсткий, дуже великий. Але розмір не має значення, якщо розмір має значення, царем тварин буде слон.У мене немає прогнозу, але я виграю красиво

- відповів Усик на питання, чи є Ф'юрі найважчим боєм у його кар'єрі.

Додатково

18 травня відбудеться боксерський поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Український та британський боксери змагатимуться за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Раніше бій вже переносили, минулий був запланований на 17 лютого.

Нагадаємо

Олександр Усик вже завершив тренувальний табір для підготовки до бою з Тайсоном Ф'юрі в суперважкій вазі, який відбудеться 18 травня.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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