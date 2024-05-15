У меня нет прогноза, но я выиграю красиво - Усик о бое с Тайсоном Фьюри

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свой предстоящий бой с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри, сказав, что размер не имеет значения, поэтому он выиграет красиво.

Пишет УНН со ссылкой на DAZN.

Я думаю, что да, он большой, жесткий, очень большой. Но размер не имеет значения, если размер имеет значение, то царем животных будет слон.У меня нет прогноза, но я выиграю красиво - ответил Усик на вопрос, является ли Фьюри самым тяжелым боем в его карьере.

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18 мая состоится боксерский поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинский и британский боксеры будут соревноваться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ранее бой уже переносили, прошлый был запланирован на 17 февраля.

Напомним,

Александр Усик уже завершил тренировочный лагерь для подготовки к бою с Тайсоном Фьюри в супертяжелом весе, который состоится 18 мая.