У Мелітополі лунають вибухи - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя, що в Запорізькій області, повідомляє про кілька звуків вибухів у місті. Про це Іван Федоров пише у Telegram, передає УНН.
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"У Мелітополі гучно. Місцеві жителі чують вже кілька вибухів", - написав Федоров.
Нагадаємо
На тимчасово окупованій території України продовжує збільшуватися кількість злочинів і безчинств російських окупантів.
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