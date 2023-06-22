В Мелитополе раздаются взрывы - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Городской голова временно оккупированного Мелитополя, что в Запорожской области, сообщает о нескольких звуках взрывов в городе. Об этом Иван Федоров пишет в Telegram, передает УНН.
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"В Мелитополе шумно. Местные жители слышат уже несколько взрывов", - написал Федоров.
Напомним
На временно оккупированной территории Украины продолжает увеличиваться количество преступлений и бесчинств российских оккупантов.
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