Затримують через відсутність паспортів рф, мінують домівки та грабують: в Міноборони розповіли про безчинства окупантів на окупованих територіях

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13236 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 42461 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 38630 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 43902 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 112798 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179541 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 195389 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143956 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137794 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87884 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
32%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 30394 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 34489 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 37871 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30015 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 24435 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 24468 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 42476 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 195397 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 247970 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 2 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18878 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23792 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39859 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35963 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Затримують через відсутність паспортів рф, мінують домівки та грабують: в Міноборони розповіли про безчинства окупантів на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 1084586 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. На тимчасово окупованій території України продовжує збільшуватися кількість злочинів і безчинств російських окупантів. Як заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, людей затримають через відсутність російських паспортів, застосовують до них силу, мінують домівки та грабують. Про це Маляр написала у Telegram, піше УНН.

Затримують через відсутність паспортів рф, мінують домівки та грабують: в Міноборони розповіли про безчинства окупантів на окупованих територіях

Деталі

За словами Маляр, минулого тижня в окремих населених пунктах Херсонської області окупанти провели рейд з виявлення мешканців, які відмовляються від набуття російського громадянства.

До громадян, які не мали російського паспорта або підтверджуючого документу про подачу заявки на набуття громадянства рф окупанти застосовували жорстку фізичну силу, окремих з них затримували. За словами заступниці міноборони, доля багатьох із затриманих залишається невідомою.

Також 13 червня у населеному пункті Дебальце на тимчасово окупованій території у Донецькій області російські військові скоїли масштабне пограбування місцевих підприємств, об'єктів інфраструктури, магазинів побутової техніки та продуктових мереж. За словами Маляр, награбоване завантажили у військові автомобілі, колона яких виїхала у напрямку Луганської області.

Крім того, Маляр повідомила, що протягом минулого тижня у Покровському на тимчасово окупованій території у Запорізькій області російські військові хаотично мінували приватні дачні ділянки місцевих мешканців.

Також було заміновано окремі ділянки польових доріг та узбіч доріг з асфальтовим покриттям. Будь-яких відповідних попереджень на місцевості про замінування окупанти не встановлювали, зазначила Маляр.

Доповнення

російська влада на окупованих територіях продовжує чинити тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання російських паспортів. За даними Центру національного спротиву у місті Маріуполь мешканці отримують погрози звільнення за відмову від російського паспорта, співробітники ЗАЕС піддаються фізичним тортурам та перевіркам. А у населенному пункті Мирне мешканцям без російського паспорту роблять примусову дактилоскопію.

Крім цього, співробітники фсб рф проводять регулярні обшуки приватних помешкань громадян міста Енергодар, які не погоджуються на отримання російських паспортів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31