Затримують через відсутність паспортів рф, мінують домівки та грабують: в Міноборони розповіли про безчинства окупантів на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На тимчасово окупованій території України продовжує збільшуватися кількість злочинів і безчинств російських окупантів. Як заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, людей затримають через відсутність російських паспортів, застосовують до них силу, мінують домівки та грабують. Про це Маляр написала у Telegram, піше УНН.
Деталі
За словами Маляр, минулого тижня в окремих населених пунктах Херсонської області окупанти провели рейд з виявлення мешканців, які відмовляються від набуття російського громадянства.
До громадян, які не мали російського паспорта або підтверджуючого документу про подачу заявки на набуття громадянства рф окупанти застосовували жорстку фізичну силу, окремих з них затримували. За словами заступниці міноборони, доля багатьох із затриманих залишається невідомою.
Також 13 червня у населеному пункті Дебальце на тимчасово окупованій території у Донецькій області російські військові скоїли масштабне пограбування місцевих підприємств, об'єктів інфраструктури, магазинів побутової техніки та продуктових мереж. За словами Маляр, награбоване завантажили у військові автомобілі, колона яких виїхала у напрямку Луганської області.
Крім того, Маляр повідомила, що протягом минулого тижня у Покровському на тимчасово окупованій території у Запорізькій області російські військові хаотично мінували приватні дачні ділянки місцевих мешканців.
Також було заміновано окремі ділянки польових доріг та узбіч доріг з асфальтовим покриттям. Будь-яких відповідних попереджень на місцевості про замінування окупанти не встановлювали, зазначила Маляр.
Доповнення
російська влада на окупованих територіях продовжує чинити тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання російських паспортів. За даними Центру національного спротиву у місті Маріуполь мешканці отримують погрози звільнення за відмову від російського паспорта, співробітники ЗАЕС піддаються фізичним тортурам та перевіркам. А у населенному пункті Мирне мешканцям без російського паспорту роблять примусову дактилоскопію.
Крім цього, співробітники фсб рф проводять регулярні обшуки приватних помешкань громадян міста Енергодар, які не погоджуються на отримання російських паспортів.