Задерживают из-за отсутствия паспортов рф, минируют дома и грабят: в Минобороны рассказали о бесчинствах оккупантов на оккупированных территориях

Детали

По словам Маляр, на прошлой неделе в отдельных населенных пунктах Херсонской области оккупанты провели рейд по выявлению жителей, которые отказываются от получения российского гражданства.

К гражданам, которые не имели российского паспорта или подтверждающего документа о подаче заявки на приобретение гражданства рф оккупанты применяли жесткую физическую силу, отдельных из них задерживали. По словам заместителя минобороны, судьба многих из задержанных остается неизвестной.

Также 13 июня в населенном пункте Дебальце на временно оккупированной территории в Донецкой области российские военные совершили масштабное ограбление местных предприятий, объектов инфраструктуры, магазинов бытовой техники и продуктовых сетей. По словам Маляр, награбленное загрузили в военные автомобили, колонна которых выехала в направлении Луганской области.

Кроме того, Маляр сообщила, что в течение прошлой недели в Покровском на временно оккупированной территории в Запорожской области российские военные хаотично минировали частные дачные участки местных жителей.

Также были заминированы отдельные участки полевых дорог и обочин дорог с асфальтовым покрытием. Каких-либо соответствующих предупреждений на местности о заминировании оккупанты не устанавливали, отметила Маляр.

Дополнение

российские власти на оккупированных территориях продолжают оказывать давление на местное население с целью принуждения к получению российских паспортов. По данным Центра национального сопротивления в городе Мариуполь жители получают угрозы увольнения за отказ от российского паспорта, сотрудники ЗАЭС подвергаются физическим пыткам и проверкам. А в населенном пункте Мирное жителям без российского паспорта делают принудительную дактилоскопию.

Кроме этого, сотрудники фсб рф проводят регулярные обыски частных домов граждан города Энергодар, которые не соглашаются на получение российских паспортов.



